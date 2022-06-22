中南部6縣市大雨特報。(氣象局提供)

（15：06更新）雨彈開炸！氣象局發布南投、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東6縣市大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（22日）雲林以南山區及南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象局也針對南投縣、嘉義縣、高雄市3縣市發大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分止，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，以及低能見度。

午後雷雨在中南部地區開炸。(氣象局提供)

氣象局表示，今天（22日）各地仍是晴到多雲、高溫穩定的天氣，白天高溫可以達到32至35度，感受炎熱，尤其在大台北、南投、花東及雲林以南至屏東地區有局部36度以上高溫發生的機會，而且中午前後紫外線偏高，可達到過量或危險等級，外出的朋友請務必做好防曬並多補充水分以免中暑。

降雨方面，氣象局指出，只有在東南部地區及恆春半島有一些零星短暫陣雨的機會，午後在各地山區及近山區的平地也有局部短暫雷陣雨，對流發展仍較強，降雨又快又急，中午過後在山區的朋友請多加注意。