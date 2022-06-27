受到午後熱對流發展旺盛影響，中央氣象局指出，今易有短延時強降雨，包括大台北地區、桃園、新竹等地有局部大雨發生機率，其他如南投、屏東地區，以及苗栗至高雄的山區，也有較大雨勢，請民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

颱風生成機率大增 全台轉有雨 變天日期曝
午後雷雨再炸！不定點突襲 下周熱帶擾動機率曝
強降雨炸全台 17縣市豪大雨特報 5地列一級淹水警戒
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