雷雨開炸 北北桃竹大雨特報 14:002022/06/27 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 午後對流發展，氣象局發布大雨特報。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到午後熱對流發展旺盛影響，中央氣象局指出，今易有短延時強降雨，包括大台北地區、桃園、新竹等地有局部大雨發生機率，其他如南投、屏東地區，以及苗栗至高雄的山區，也有較大雨勢，請民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。 颱風生成機率大增 全台轉有雨 變天日期曝 午後雷雨再炸！不定點突襲 下周熱帶擾動機率曝 強降雨炸全台 17縣市豪大雨特報 5地列一級淹水警戒 #大雨特報 #熱對流 #雷雨 #雷陣雨 #雷神 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北市下起冰雹！ 氣象局：未來幾天全台皆有可能 17:032022/06/24 生活 高壓退了！全台今36度 午後變天下雷雨 07:032022/06/24 生活 超美！北市特大雷雨後 雲層秒散「超大號彩虹」現身橫跨市區 18:062022/06/25 生活 下班注意！雷雨胞擴大轟炸 15縣市豪大雨特報 14:432022/06/23 生活 午後大雨連炸7天！颱風恐生成 影響台灣關鍵曝 08:062022/06/26 生活 雷神降臨！北北桃豪雨特報 全台19縣市暴雨警戒 12:272022/06/25 生活 北市雷雨狂炸 路樹傾塌壓毀汽車 車道中斷 14:182022/06/25 社會 高雄高溫飆38.5度！周五全台恐更熱 10縣市齊亮橙燈 21:542022/06/23 生活 午後對流旺盛 8縣市注意大雷雨 14:402022/06/25 生活 「類颱風」暴雨炸雙北 挾雷擊、強風 14縣市大雨特報 13:442022/06/24 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。