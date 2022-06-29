不少民眾擔心台灣未來恐遭雙颱夾擊，今（29）日南海的熱帶擾動「97W」已升級成熱帶性低氣壓「TD04」，最快明日增強為今年第三號颱風「芙蓉」，台灣東部也出現熱帶擾動「98W」，雖然兩者直撲台灣的可能性不高，不過外圍環流恐將大量水氣帶入台灣，估計周五起全台都有雨勢。

氣象局表示，明日天氣跟今天類似，各地水氣仍多，迎風面的東半部及恆春半島整天不定時出現短暫陣雨或雷雨，其中東南部及恆春半島易有較大雨勢；西半部沿海地區受海陸風影響，夜間至上午有零星短暫陣雨；其他地區以午後雷陣雨為主，且雨勢較大，容易伴隨雷擊及強陣風，外出建議攜帶雨具。

氣溫方面，夜晚清晨各地低溫為25至27度，白天高溫預估為32至34度，大台北、桃園、宜蘭及屏東近山區或河谷有局部36度以上高溫發生的機率。

氣象局預告明日中部也將面臨雨彈轟炸。（翻攝自氣象局）

氣象局提醒，周五起連6天會受低壓帶影響，前4日（7/1-7/4）南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，中部、東北部、東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；後2日（7/5-7/6）中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，東部地區有局部短暫陣雨，北部及東北部地區為多雲，午後有短暫雷陣雨。