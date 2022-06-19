未來一周天氣變化圖。（圖／中央氣象局提供）

未來一周各地天氣穩定且炎熱，高溫均達31度到36度，明後2天（20日、21日）午後雷陣雨範圍較大，包括大台北、東北部地區及各山區，周三（22日）起太平洋高壓增強，午後雷陣雨範圍縮減至各山區。

中央氣象局表示，明天夜晚至清晨低溫普遍在25到27度，白天各地炎熱，高溫均達32到35度，局部地區可能還會更高一些，尤其花東、南高屏、大台北及雲林有發生36度以上高溫機會，東南部地區亦有焚風發生機率，中午前後紫外線指數偏高，外出應做好防曬措施並多補充水分。

降雨方面，明天環境仍吹西南風，各地上午前大多為多雲到晴的天氣型態，不過清晨至上午南部部份地區因海陸風輻合，有零星短暫陣雨，午後因熱力作用，大台北、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

19日、20日定量降水預報圖。（圖／中央氣象局提供）

周二風場從西南風轉為南風，各地仍是多雲到晴的天氣型態，清晨至上午南部、東南部地區因海陸風輻合，偶有零星雨勢，午後大台北、東北部及各地山區亦有局雷陣雨。

周三到下周日（22日至26日）太平洋高壓增強，加上台灣受南風影響，各地天氣持續高溫炎熱，午後雷陣雨範圍縮小至各地山區，不過中南部、東南部近山區降雨機率稍高，仍須留意。