今（24日）午後對流發展旺盛，各地受雷雨襲擊，溫度也因降雨明顯下降，中央氣象局表示，周末（25日、26日）午後雷陣雨更劇烈，西半部地區及各山區有局部大雨發生機率，伴隨雷擊、強陣風，另外下周菲律賓東方海面不排除有熱帶系統發展，至於有沒有機會形成颱風，氣象局將密切關注。

中央氣象局表示，明天各地多為多雲到晴的天氣，夜晚清晨各地低溫為25至27度，而白天高溫普遍為32到34度，感受上仍炎熱，大台北、彰化、南高屏及花東地區有36度以上高溫出現的機會，近中午前後紫外線也偏高，外出務必要做好防曬並多補充水分以免中暑。

降雨方面，明天台灣附近偏南風，花、東沿海地區及恆春半島整天偶爾有短暫陣雨出現，清晨至上午在中南部沿海地區也有零星短暫陣雨，此外太平洋高壓影響稍減弱，水氣稍增多，午後對流降雨再明顯些，整個西半部地區及各山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生機率，伴隨著雷擊、強陣風。

24日、25日定量降水預報圖。（中央氣象局提供）

類似天氣將持續至下周一（27日），各地多為多雲到晴的天氣，白天高溫可達33度以上，午後各地對流雲系發展仍旺盛，除了容易伴隨雷擊、強陣風外，西半部地區及各山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生機率。

至於下周是否有熱帶擾動生成？氣象局預報員徐仲毅指出，下周太平洋高壓軸線北抬，台灣南部海面到菲律賓東方海面這一帶會形成一個低壓帶，裡面容易有熱帶系統發展，是否會形成颱風，也是下周預報重點，氣象局將密切關注。