雲林縣林內鄉林中國小後方路基坍方嚴重。（周麗蘭攝）

雲林縣近幾日午後雷陣雨豐沛造成山區積水，林內鄉林中村通往龍過脈、濟公廟步道前的路基遭沖刷坍方，該處也是林中國小家長接送小孩的必經路段，幸好目前遠距上課不受影響。鄉公所表示，這幾天雨勢滂沱又頻繁，將在雨季後盤點所有受災地點一次修復。

林中村長沈明達表示，路基被掏空的地點是村民出入重要道路，也是山友到龍過脈步道健行的必經路段之一，如果大雨繼續下可能造成更嚴重坍方，已經歪斜的電線桿恐會倒下，希望相關單位搶災。

村民表示，急降雨導致鐵管坑溪溪水暴漲，水流相當湍急，6月29日傍晚發現路基下陷，緊急通報鄉公所圍起來以免誤入。

鄉公所表示，連日豪雨土壤含水量飽和，路基遭嚴重沖刷，一些人工砌石也滑動了，幸好現在遠距上課，公所第一時間放置安全圍籬、交管，請台電公司斷電，已經商調消波塊穩固基礎，之後再提報水保局災害復健一併整治。

鄉公所指出，路基坍方處剛好是山上水、泥沙、石頭流下來堆積之處，必須趕緊處理以免滑落的土石造成鬧區路面的排水箱涵阻塞，衍生家戶更大災情。

公所人員提醒龍過脈登山客、濟公廟香客若下午上山務必注意步伐，小心通過。