中88線水井往豐原目前道路中斷待搶修中，民眾提醒駕繞道行駛。（民眾提供）

台中市山城昨天和今天午後下起強驟雨，新社區水井地區道路淹水溝渠暴漲，昨天兩名司機行經水井山區，其中1人拿著手機錄下滂沱大雨，路上遇到1名騎機車婦人被雨水沖刷，差點就順山路往下滑，兩人冒雨救援協助將婦人扶起，並將機車牽到路邊，影片今天PO上網受到網友好評。另中88線水井至豐原間山路，發生邊坡坍方導致道路中斷，籲請民眾繞道行駛。

昨日午後山區狂風驟雨，新社中興嶺往水井方向馬路淹起大水，兩名暖男工作完準備回程時，開車經過剛好看見馬路上積水，拿起手機拍攝積水情形。突發現一位婦人騎機車被沖倒在路中，兩男立馬冒雨下車將婦人拉起，並把機車牽到路旁，還關心婦人否有受傷。

新社區民眾表示，該路段是山區道路有斜坡，他曾經雨天騎摩托車淹水卡住，建議外地民眾雨天行經務必要小心慢行。

民眾強調，中88線新社區水井至豐原區間的山路，因昨日山區強降雨，邊坡坍方導致道路中斷，尚無法通行，籲請豐原與新社間居民繞道行駛。尤其今天午後台中山區及海線又下間歇性豪大雨，騎車務必小心。