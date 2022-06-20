高溫資訊。（圖／中央氣象局提供）

本周天氣穩定，屬於典型夏季天氣型態，明（21日）迎來二十四節氣中的「夏至」，也是一年中白天最長日子，各地高溫可達35度，午後大台北、東北部地區及各地山區降雨機率較高。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，周五（24日）起午後熱對流發展更旺盛，降雨範圍擴大。

中央氣象局表示，明天夜晚至清晨低溫普遍在25到27度，白天各地高溫均達32到35度，中午前後台北市、雲林縣、台東縣、台南市、高雄市及花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率，新北市、屏東縣為黃色燈號，亦有出現36度高溫機率，東南部地區有焚風發生可能，外出應做好防曬並多補充水分。

降雨方面，明天環境仍吹西南風，各地上午多為多雲到晴的天氣型態，午後因熱力作用，大台北、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

20日、21日定量降水預報圖。（圖／中央氣象局提供）

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，本周太平洋高壓有往台灣增強的趨勢，除了高溫悶熱外，午後也容易產生熱對流發展，不過隨著每天高壓勢力強度不同而有些差異。

預估周三、周四（22日、23日）降雨範圍縮小，僅各地山區容易有雨，周五（24日）起熱對流發展更旺盛，降雨範圍擴大，除了各地山區，西半部近山區平地也容易降雨，提醒周末前往山區或是溪谷戲水的民眾，多加留意午後天氣變化。