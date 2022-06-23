氣象局發布高溫資訊，24日有10縣市亮橙色燈號，台中市、南投縣、嘉義縣為黃色燈號（氣象局）

今天（23日）各地高溫普遍來到35、36度左右，最熱是高雄市月眉測站觀測到38.5度，中央氣象局發布高溫資訊，明（24）日列為橙色燈號的縣市增加至10個，提醒雙北及中部以南縣市民眾須小心熱傷害，午後對流旺盛也將帶來短暫雷陣雨。

中央氣象局表示，明天（24日）各地大多為晴朗穩定，僅東南部地區及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，而午後在大台北、中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛，不時伴隨雷擊、強陣風。

氣溫上，夜晚清晨低溫為25至27度，而白天高溫各地普遍可以來到33到35度，感受炎熱，且在大台北、中南部近山區或河谷地區及花東縱谷有局部36度以上高溫發生的機會，近中午前後紫外線偏高，外出務必要做好防曬並多補充水分以免中暑。

23、24日定量降水預報。（氣象局）

週六至下週一（25日至27日）太平洋高壓脊軸北抬，不過台灣各地仍為晴到多雲的天氣，高溫炎熱，各地最高溫皆來到33度以上，近中午紫外線偏強，外出務必做好防曬措施並多補充水分；降雨部分，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後仍須留意台灣各地的熱對流發展，容易有局部較大雨勢發生，特別是週六環境條件相對好，午後中南部地區及各地山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。

下週二至下週四（28日至30日）太平洋高壓勢力東退，南方水氣略北移，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。