（13：14更新）大雷雨新增南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣。受對流雲系發展旺盛影響，氣象局發布新竹縣、苗中彰投、雲林、嘉義縣市、南高屏、台東12縣市大雨特報，今新竹以南、台東地區有局部大雨發生機率，易有短延時強降雨，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象局發布12縣市大雨特報。(氣象局提供)

氣象局同時針對南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時15分止。慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象局表示，今天各地水氣逐漸增多，迎風面的東半部及恆春半島不定時有短暫陣雨或雷雨出現，其中東南部及恆春半島有較大雨勢，其他地方還是以午後雷陣雨為主，且雨勢較大，在中南部地區及各山區有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，伴隨雷擊及強陣風，下午出門記得帶雨具。

雷達回波顯示台南、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣有大雷雨。(氣象局提供)

氣溫方面，夜晚清晨各地低溫為25至27度，而白天高溫預估為32至34度，其中花蓮縱谷地區及高屏近山區有局部36度以上高溫發生的機率，外出請做好防曬並多補充水分。

此外，氣象局指出今天上午8時於南海形成一熱帶性低氣壓TD04，中心位於鵝鑾鼻南南西方約820公里的海面上，向北北西進行，有發展為輕度颱風的趨勢，短期之內對台灣並無影響，仍密切注意中。