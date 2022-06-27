中央氣象局指出，本周南海恐有熱帶性低氣壓生成，不排除增強為颱風，成為今年第3號颱風「芙蓉」。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，除了南海，在菲律賓附近海面上也有熱帶系統發展起來，雖然從路徑來看2大系統都離台灣較遠，但仍須持續觀察。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，根據最新的歐洲數值模式系集圖顯示，熱帶系統97W即將進入南海，預估會朝著廣東及海南島方向前進，同時帶動南海的西南季風，亦有機會增強為今年第3號颱風「芙蓉」。

此外，菲律賓東南方也有另外一個熱帶系統發展起來，預估會往北移動，有機會掠過台灣東部海面。不過目前2大系統都距離台灣較遠，帶來的雨水相對較少，仍須持續觀察。

氣象達人彭啟明指出，周五至下周日（7月1至3日）南海上空的熱帶低壓有機會發展成今年第3號颱風「芙蓉」，雖然預期不會直接影響台灣，但它的外圍雲層水氣還是有機會帶來影響，除了東半部、南部迎風面地區整天有短暫陣雨，中、北部地區雲量偏多，午後易有對流雲系發展，整體天氣會變得相當不穩定。