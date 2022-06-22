氣象局發布23日高溫資訊，11縣市有出現36度高溫的機率。（氣象局）

今天各地晴到多雲，最高溫發生在花蓮縱谷光復鄉37.6度，午後在各地山區及近山區的平地有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛，晚間台東山區有局部大雨或豪雨發生的機率，明（23）日天氣依舊炎熱，中午前後8縣市列為高溫橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，且午後雷雨區域集中在山區，平地市區恐更感悶熱。

中央氣象局表示，明天（23日）天氣與今天類似，各地為晴到多雲、高溫穩定，夜晚清晨低溫為25至27度，而白天高溫預估可以來到33至36度，感受炎熱，且在大台北、南投、花東及彰化以南至屏東有局部36度以上高溫發生的機會，近中午前後紫外線偏高，可達到過量甚至是危險等級。

降雨方面，只有在東南部地區及恆春半島有一些零星短暫陣雨的機會，而午後在各地山區及近山區的平地有局部短暫雷陣雨，對流發展仍較強，且降雨又急又快，中午過後在山區的朋友請多加注意。

22、23日定量降水預報。（氣象局）

週五至下週三（24日至29日）大多為晴到多雲的天氣，高溫炎熱，各地高溫皆來到33度以上，週五（24日）太平洋高壓勢力較強，高壓脊軸橫跨在台灣上空，天氣晴朗炎熱、穩定，在東南部及恆春半島有些零星短暫陣雨的機會，而午後熱對流發展以山區或近山區平地為主。

週六至下週三（25日至29日）太平洋高壓脊軸稍往北移，此時台灣將位於太平洋高壓西南側，環境風場轉以東南風為主，水氣稍增，雲量稍增多，在東南部及恆春半島斷斷續續有局部陣雨，而午後熱對流範圍變廣，平地部分降雨機率增，且都有較大雨勢發生的機率。