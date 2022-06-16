梅雨季最後一波滯留鋒將在明天漸漸北上遠離，接著換颱風季登場，氣象專家賈新興表示，預估最快7月21日開始環境有利颱風生成，一直持續到8月中。

7月21日開始有利颱風發展的環境建立。（翻攝自賈新興YouTube）

賈新興在臉書表示，梅雨結束就要看颱風發展，從美國系集氣候模式預測的有利颱風環境生成指標，在7月21日開始指標達到6以上，利於建立颱風生成的環境，因此7月21日起可能會有颱風生成，一直持續到8月中。在這之前都是太平洋高壓主導的天氣，太平洋高壓強天氣炎熱，高壓減弱就較容易有午後雷陣雨。

賈新興指出，明天鋒面北移，明天到周日（17至19日）偏南風影響，周五、六中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨 ， 周日各地午後有局部短暫陣雨。

下周一（20日）太平洋高壓漸增強，午後有局部短暫陣雨， 下周二、三（21、22日）午後山區有局部短暫陣雨或雷雨。下周四（23日）起太平洋高壓壟罩，僅山區午後有局部零星短暫陣雨。