滯留鋒即將重返台灣上空，又廣又長的雨帶正在靠近。氣象粉專預告，苗栗以北降雨進入倒數計時，預估中午前後就會開始下雨，提醒民眾注意。

梅雨大軍即將來襲！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO文，鋒面系統正在靠近，從雷達回波圖觀察，已看到長長一條雨帶，「基隆、台北至苗栗一帶，中午前後就會開始下雨」。

粉專指出，這波滯留鋒加上西南風助長零散對流發展，中南部部分地區也會出現一陣一陣雨勢，越晚降雨機率越高，一定要注意。