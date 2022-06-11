清晨陽光露臉，似乎揮別連日陰霾，不過好天氣很可能稍縱即逝，因滯留鋒持續在台灣附近徘徊，一個不注意，「大雨又要下了」。氣象專家吳德榮指出，今仍有劇烈天氣機率，應特別留意。

下了好幾天的梅雨，總算在昨天告一段落，今晨甚至陽光滿滿，預告周末好天氣。不過根據中央氣象局預報，今降雨機率高達70%，清晨的陽光，恐怕不會停留太久。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今晨低溫約21至23度，白天迅速升溫；各地氣溫：北部23至31度、中部23至32度、南部23至34度、東部21至33度。

根據最新模擬，今受滯留鋒影響，各地有局部陣雨或雷雨。明起滯留鋒逐漸北移，白天還是有降雨機率，天氣要等到晚上才會好轉。

下周一、二（13、14日）西南季風轉強，北部、東半部熱如盛夏，花東一帶因季風過山沉降，甚至有「焚風」現象，再度迎回36度以上高溫；迎風面中南部地區有短暫雨，山區中午過後也不穩定。