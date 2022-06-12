下雨沒完沒了！氣象專家吳德榮表示，滯留鋒今逐漸北移，白天各地仍有大雨，要到晚上才會轉晴，周一、二僅迎風面西南部有雨，其他地區熱如盛夏，周三滯留鋒再南下，全台轉雨，有劇烈天氣可能，接著周四至周六南方水氣增多，午後強對流發展，周三至周六一連4天都是多雨型態。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄說道，今（12日）滯留鋒逐漸北移，各地仍有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，需注意；晚起轉晴，降雨停歇。今北部氣溫21至32度，中部23至33度，南部22至34度，東部22至35度。

吳德榮表示，周一、二（13、14日）西南季風偏強，背風面北部、東半部平地晴朗、熱如盛夏，花東則有焚風，應注意36度以上極端高溫出現；迎風面西南部則有局部短暫陣雨的機率，午後山區也有局部陣雨。

吳德榮指出，周三（15日）滯留鋒再度南下，掠過台灣北部，各地轉有局部陣雨或雷雨，仍有劇烈天氣，像是雷擊、強風、瞬間強降雨發生機率。周四至周六（16至18日）滯留鋒逐漸北移至長江流域，太平洋高壓並未增強、西伸，南方水氣增多，天氣悶熱、大氣很不穩定，午後有強對流發展，仍屬梅雨季多雨的型態，應持續觀察。