今天（16日）受鋒面及午後對流影響，彰化以北地區有明顯降雨，入夜後雨勢趨緩，明日鋒面遠離，天氣將轉高溫少雨的夏季型態，午後對流發展下，北部、東北部地區及各山區有局部短暫雷陣雨的機率，未來10天外出都要留意防曬、避免中暑。

中央氣象局表示，明天（17日）台灣附近轉為偏南風環境，各地大多為多雲到晴，天氣較穩定，高溫普遍皆來到30度以上，北部及宜蘭花蓮為30、31度左右，中南部及台東為32至34度，局部地區溫度還會在更高些，感受偏熱，尤其屏東縣近山區有36度以上高溫發生的機率。

降雨方面，偏南風帶來一些水氣，使南部及東南部地區有零星短暫陣雨，不過降雨範圍小、時間也較短暫，而午後也有些對流發展，在北部、東北部地區及各山區有局部短暫雷陣雨的機會，不過與前幾天相比都較緩和。

16、17日定量降水預報。（氣象局）

周六至下周二（18日至21日）鋒面逐漸遠離，太平洋高壓慢慢增強影響，各地大多為多雲到晴，高溫逐日上升，到下禮拜各地高溫普遍升到34度左右；環境為偏南風，使南部及東南部地區斷斷續續有零星陣雨出現，不過降雨範圍小、時間較短暫，大部分時間仍可見陽光，其他地區為多雲到晴，午後主要在北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周三、下周四（22日、23日）太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，高溫炎熱，僅東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區亦有局部短暫雷陣雨。

24日至26日太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，僅東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。