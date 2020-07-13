看比基尼辣妹看到脫窗實在太慘！一名男子日前到小琉球玩，見到比基尼辣妹們在沙灘奔跑嬉戲，不知不覺看了4小時，結果隔天起床眼睛痛到睜不開，醫生檢查發現他眼角膜破了數百個小孔洞，為「光照性角膜炎」視力只剩0.4，是不可逆的傷害，嚴重恐失明。

《ETtoday》報導，眼科醫生洪啟庭表示，這名男子因為長時間在陽光下看著海邊比基尼辣妹，在海水折射之下，傷害如同眼睛直視太陽，造成男子眼角膜千瘡百孔「上面大概有好幾百點的點狀破皮」，被診斷為光照性角膜炎，而男子視力也僅剩0.4。洪啟庭強調，角膜受傷、退化是不可逆的，一旦受傷就沒有復原的機會，將造成終身的問題。

洪啟庭說，一般人都知道不要直視太陽眼睛會受傷，但卻忽略海水折射陽光也會對眼睛造成傷害，提醒最近高溫炎熱、陽光特別刺眼，到海邊玩耍的遊客要多加小心。近年光照性角膜炎患者有增多趨勢，而這名男子是他近年看過最嚴重的一位。

(中時電子報)