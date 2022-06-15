今年最後一波梅雨來了，氣象專家吳德榮表示，滯留鋒今掠過台灣北部，全台轉雨，有劇烈天氣發生機率，氣象局進一步指出，尤其午後中部以北、宜花地區及南部山區有局部大雨發生機率，易伴隨雷擊、強陣風。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今（15日）滯留鋒掠過台灣北部，各地轉有局部陣雨或雷雨，有劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率。今日氣溫略降，北部23至30度，中部23至32度，南部24至33度，東部23至32度。明（16日）局部地區仍有陣雨或雷雨的機率。

降雨熱區部分，氣象局表示今、明兩天鋒面影響，西半部整天不定時有局部陣雨或雷雨，上午中部以北沿海地區容易有較大雨勢，東半部多雲午後雷陣雨，特別注意午後中部以北、宜花地區及南部山區有局部大雨發生機率，且容易伴隨雷擊及強陣風。

吳德榮指出，周五至下周日（17至19日）滯留鋒逐日北移，太平洋高壓並未增強西伸，南方水氣多，天氣悶熱、大氣不穩定，西南部偶有局部短暫陣雨，午後有局部陣雨或雷雨，仍屬梅雨季」多雨，持續注意較大雨勢。下周一、二（20、21日）太平洋高壓偏弱，天氣炎熱，大氣仍不穩定，午後有局部雷雨。

吳德榮說道，最新美國(GFS)模式未來15天的模擬顯示，南方氣團逐漸增強，滯留鋒北退至華南、華中一帶徘徊，今、明影響的滯留鋒，應是今年梅雨季的最後一波。