熱對流炸裂 雙北等11縣市發大雷雨訊息 14:182022/06/21 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 午後熱對流發展，中央氣象局不僅發布大雨特報，也跟著發大雷雨訊息，包括苗栗、台中、台北、宜蘭、新北、高雄、屏東、桃園、南投、嘉義縣、雲林等11縣市，都有大雷雨機率。 梅雨彈炸開 12縣市發布大雨特報 半個台灣防豪雨 午後雷雨開炸 3縣市發大雨特報 午後對流雨彈開轟 3縣市發布大雨特報 #熱對流 #縣市 #大雷雨訊息 #大雨特報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 午後雷雨彈來襲 13縣市大雨特報 13:362022/06/02 生活 午後雷雨彈開炸 7縣市大雨特報 14:262022/05/29 生活 午後雷雨彈開炸 12縣市大雨特報 14:132022/06/03 生活 新北發國家級警報 北北桃大雷雨 9縣市大雨特報 15:242022/06/15 生活 上班注意！對流雨彈開轟 5縣市大雨特報 08:402022/06/16 生活 下班注意雷雨狂轟 18縣市豪大雨特報 氣象局曝雨停時間 17:552022/05/26 生活 越晚雨越大！梅雨大軍強襲 北北基等9縣市大雨特報 17:542022/06/11 生活 高雄中午大雷雨警報 12行政區警戒防淹水 15:112022/06/04 社會 豪大雨夜襲13縣市！梅雨鋒面報到 周二起雨炸全台 20:482022/06/06 生活 梅雨鋒逼近2縣市大雨特報 這3天最猛 豪雨區出爐 11:492022/06/06 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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