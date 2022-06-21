午後熱對流發展，中央氣象局不僅發布大雨特報，也跟著發大雷雨訊息，包括苗栗、台中、台北、宜蘭、新北、高雄、屏東、桃園、南投、嘉義縣、雲林等11縣市，都有大雷雨機率。

梅雨彈炸開 12縣市發布大雨特報 半個台灣防豪雨
午後雷雨開炸 3縣市發大雨特報
午後對流雨彈開轟 3縣市發布大雨特報
#熱對流 #縣市 #大雷雨訊息 #大雨特報