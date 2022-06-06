氣象局發布2縣市大雨特報。(氣象局提供)

梅雨鋒面接近及西南風影響，易有短延時強降雨，氣象局發布屏東縣、連江縣2縣市大雨特報，今（6日）屏東及馬祖地區有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風。氣象局說，鋒面今接近台灣，北部下半天轉雨，周二至周四3天雨最大，西半部可能出現豪雨等級雨勢，鋒面直到下周三（15日）都持續在台灣附近徘徊。

氣象局指出，今天鋒面逐漸接近台灣，北部從下半天開始轉為有不定時局部陣雨或雷雨的天氣，加上西南風仍偏強，中南部整天都有雨，留意中午過後西半部容易出現局部大雨，至於東半部天氣較為穩定，午後有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，夜晚清晨各地低溫26、27度，白天各地高溫31、32度，而花蓮縣縱谷及台東由於背風沉降，高溫接近36度。

氣象局表示，周二至周四（7至9日）鋒面位於台灣上空，西半部有陣雨或雷雨，並有局部大雨，尤其周二、周三雨勢最明顯，西半部有局部短延時豪雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨。

氣象局表示，周五至周日（10至12日），鋒面北抬至北部海面一帶，雨勢略減緩，主要降雨區域轉移到中部以北，整天有陣雨或雷雨，並有局部大雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；北台灣轉涼，高溫僅24到25度、低溫20度，中南部下雨時約25到27度，沒下雨時悶熱，溫度約增2到3度。