新竹縣長楊文科7日確診後配合7＋7居家照護隔離，8日身體好轉，立即召開臨時一級主管會議，關心近日梅雨帶來豪雨情形，並請各局處加強防汛整備工作，同時分享自身確診經歷，請大家隨時注意身體狀況。

由於鋒面還在台灣上空，緩慢向北部移動，受鋒面影響，在整體區塊內，還是可能會出現強降雨，消防局長孫福佑指出，新竹縣較大雨勢地區出現在沿海地區和新豐、湖口等，預計下午2時至8時會出現豪雨，明天以後鋒面北上，預估下一波雨勢在11日，12日放晴。

工務處長江良淵說，上周陸續幾處路段發生坍方災情，包括寶山、新埔、峨眉等，工務處也即時派出口廠商搶修，目前維持雙向通車，也請廠商人員及機具在易發生災情處附近隨時待命，如發生災情可立即執行搶通道路工作。

另，例行檢查水門及抽水機工作2周1次，因防汛期會改為每周檢查，縣內11座水閘門，共24門，目前運作正常。

農業處長范萬釗指出，目前降雨集中在沿海新豐、湖口地區，影響該區農作物西瓜、香瓜及洋香瓜等，已達到農業天然災害救助標準，農業處已與新豐鄉公所聯繫及會勘，後續會向中央農糧署陳報農業天然災害救助，核定後就會將救助款撥到農民戶頭，其餘鄉鎮市公所陸續陳報，農業處處也會第一時間處理。

會上楊文科也分享確診近況，他說，自己確診時，身體會相當疲乏，但服藥後，很快就恢復，到目前為止狀況良好，同仁難免需要到處奔波，提醒大家一定要注意身體狀況。