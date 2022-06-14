Omicron新變異株來勢洶洶，令民眾相當憂心。萬芳醫院精神科醫師潘建志分享，關於新變種病毒大家應知道的3件事，包括新變種病毒為他國帶來的影響、全球和台灣感染率最高的變異株為何，以及新變種病毒在過去45天的感染率變化。

潘建志在個人臉書粉專發文指出，針對新變種病毒BA.4、BA.5，大家應知道的3件事。第一是全球疫情平緩，位於波谷，且同樣遭新變種病毒入侵，南非第五波疫情未爆發，英國、美國也只有小幅度波動，「可以先鬆一口氣」。

第二是Omicron變異株BA.1和BA.1.1已消失，目前全球感染率最高是BA.2，達33%，台灣主要毒株BA.2.3則占全球7%，不過都在減少中，因此台灣疫情可望緩步下降。第三則是強勢崛起的新毒株，在過去45天內的感染率變化，包括BA.2.12.1從9%增加至17%；BA.4從2%增加至8%；BA.5從3%增加至13%，須保持關注。

潘建志進一步解釋，全世界才經歷過Omicron變異株BA.2大流行，群體平均中和抗體較高，因此新病毒株尚未有指數型成長，也未見住院及死亡人數大量增加。他也認為，全球疫情趨緩，島內病毒比島外多，邊境管制可適度放鬆，增加防疫韌性，但仍須加強對境外境內變種病毒基因定序的密切監測。

潘建志也提醒，持續提高疫苗和口服藥覆蓋率、為高風險病患和幼兒建立系統性造冊，進行追蹤、衛教，及提供免費快篩試劑等都相當重要，「早篩早確診早治療，降低住院和死亡率」。