中央氣象局發布大雨特報，鋒面接近，易有短延時強降雨，今(6日)晚至明天(7日)嘉義以北地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，預計雨勢越晚越大，明起至周四(9日)梅雨鋒面正式抵台，各地都容易下雨，其中西半部雨勢明顯，降雨時間長，有局部大雨甚至短延時豪雨發生的機率，東半部也有短暫陣雨或雷雨。

大雨特報。(圖/氣象局)

今晚至明天受鋒面影響，北部及東北部天氣稍轉涼，北台灣位於鋒面後東北風環境加上降雨明顯，相較於今天，明天將轉涼不少，白天高溫24、25度，夜晚低溫約20、21度，其他地方氣溫也會稍降，高溫約27到31度，低溫則在24、25度，沒下雨時仍略顯悶熱。

周三至周六(8日至11日)鋒面影響，各地容易出現陣雨或雷雨；周三、周四(9日)西半部雨勢明顯，降雨時間長，容易出現局部大雨，周三甚至有短延時豪雨發生的機率，東半部降雨則相對短暫，這兩天北部及東北部天氣稍涼，低溫有機會來到20度左右。

周五(10日)、周六鋒面有機會北抬到台灣北部至北部海面間，雨勢略微減緩，不過中部以北仍有局部大雨，南部也有較大雨勢發生的機率。

下周日、一(12日、13日)鋒面有機會逐漸北移離開，台灣附近轉為西南風環境，剩下迎風面的中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區逐漸轉為午後雷陣雨的天氣型態。

14日至16日鋒面在台灣北部海面徘徊，偏南風到西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。