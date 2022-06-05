中央氣象局表示，明(6日)起梅雨鋒面接近，周二至周四西半部有陣雨或雷雨，要留意局部大雨，尤其是周二、周三降雨最明顯，西半部有局部短延時豪雨發生的機率，且北台灣明顯轉涼，低溫將降到19度左右。

一周天氣預報。(圖/氣象局)

明天(6日)鋒面逐漸接近，北部地區從下半天開始轉為有不定時局部陣雨或雷雨的天氣，迎風面的中南部地區整天都有局部短暫陣雨或雷雨發生，且要留意中午過後西半部地區容易出現局部大雨，至於東半部地區天氣較為穩定，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，夜晚清晨各地低溫約在26、27度上下，白天高溫上，大多都在31、32度附近，但是花蓮縣縱谷及台東由於背風沉降關係，高溫仍有接近36度的機會。

周二至下周日(7日至12日)鋒面影響，天氣不穩定，周二至周四西半部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，尤其周二、周三雨勢最明顯，有局部短延時豪雨發生的機率，其他地區也有短暫陣雨或雷雨。

周五至下周日，鋒面北抬到台灣北部地區至北部海面一帶，雨勢略為減緩，主要降雨區域轉移到中部以北地區，整天有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；氣溫上，降雨明顯且持續，各地氣溫稍下降，尤其北台灣有轉涼的感覺。

13日至15日鋒面持續在台灣附近徘徊，天氣較不穩定，各地降雨機率高。