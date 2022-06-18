今年梅雨季後期已無梅雨機率，高壓接管天氣系統，全台今起一周「一天比一天熱」，高溫上看37度；僅山區午後有短暫雨或雷雨。氣象粉專表示，台灣正式入夏，向梅雨說再見。專家指出，一直到月底前，都看不到有颱風活動跡象。

34、35、37，這不是報號碼，而是各地高溫預測，北部34度、中南部35度、東部最熱上看37度。清晨天剛亮，中央氣象局已針對屏東（橙色燈號）、花蓮、台東發布高溫資訊，今東南部有焚風，中午前後最明顯；台東、花蓮縱谷一帶也有黃色燈號。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，接下來一周，全台各地高溫將常駐3字頭，但在高壓逐漸增強的過程中，天氣仍有些許不同。

今起至下周二（21日），高壓一天比一天強，台灣處在高壓邊緣，天氣大致晴朗、炎熱，中午過後有對流發展機率，尤其山區及近山區平地。下周三（22）起，太平洋高壓勢力進入台灣上空，穩定、沉悶的狀態就像一個蒸籠把台灣罩住，連午後陣雨都會變少。

氣象專家吳德榮指出，根據最新模式模擬，西北太平洋熱帶洋面上，在29日前都看不到颱風活動跡象；30日後已超過模擬極限，持續觀察。