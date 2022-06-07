高雄山區因汛期期間，經常有突發性坍方落石，交通部公路總局甲仙工務段依氣象情資，近日將連續降雨，7日至8日並發布大雨至豪雨特報，考量南橫公路台20線梅山口至向陽路段因汛期期間常有突發性坍方落石，為確保用路人安全，該路段將於6月8日上午7時實施預警性封閉，預計6月8日傍晚5時時解除預警性封閉，並恢復正常管制機制。

公路總局甲仙工務段表示，該路段已指派搶修機具進駐待命，並由保全人員守視警戒，請用路人於上述時間勿前往上山，並叮嚀提醒有意上山遊客，可事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨會有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。

台20線93K至98.7K（勤和至復興路段）因玉穗溪仍持續降雨水位上升並伴隨混濁泥流， 目前土石流持續下衝，河道淤積將對鋼橋便橋通洪斷面及結構造成影響，公路總局甲仙工務段將於今日晚間6時實施預警性封閉。