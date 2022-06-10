連鎖餐飲集團揚秦(2755)營運未受疫情太大影響，2022年5月合併營收創1.57億元新高，今（10）日開高後在買盤敲進下放量飆升，一度攻上68.7元漲停價，創2020年12月中以來近1年半高點，截至午盤維持近9％漲勢，領漲觀光類股。

揚秦2020年12月16日以每股60元轉上櫃掛牌，當日最高大漲18.33％至71元，惟隨後受疫情影響明顯震盪，去年5月中一度下探48元新低。揚秦股價自去年12月中53.4元波段低點緩步震盪走升，以年初低點53.7元起算，今年以來漲幅已達近28％。

揚秦2022年首季稅後淨利0.28億元，季減9.27％、仍年增達86.99％，創同期新高、歷史第三高，每股盈餘（EPS）1.42元。5月自結合併營收創1.57億元新高，月增4.41％、年增25.26％。累計前5月合併營收7.39億元、年增達15.53％，續創同期新高。

揚秦表示，國內民眾已養成良好防疫習慣，且早午餐為外食市場的民生消費剛性需求，即使本土疫情起伏不定，門市營運與消費者習性已進入新常態，帶動5月營收穩定成長創高。不過，隨著居家隔離人數漸增，對消費力道與職場人力將造成影響。

揚秦執行長卓靖倫表示，本土疫情自5月步入高峰並維持在高原期，雖然政府防疫政策朝向逐步鬆綁，但麥味登門市為打造舒適安全的用餐環境，防疫作為已內化為門市營運準則，定期清潔及消毒環境，以保障顧客及員工健康。

隨著全台確診人數爆增的影響，各行各業居家上班或居家隔離人數眾多，卓靖倫指出，除了對門市來客數造成影響外，門市容易因人力調度而出現暫時店休或縮短營業時間狀況，則是餐飲產業面對的另一隱憂挑戰。

揚秦旗下「麥味登」目前全台總店數880家、「炸雞大獅」海內外店數共74家，今年以來分別淨增15家、11家，續朝全台達1000家、海內外達100家目標邁進。展望後市，揚秦認為，疫情發展趨勢仍是餐飲市場能否重回榮景的觀察重點。

揚秦參與今（10）日登場的2022台北國際連鎖加盟大展夏季展，公司表示，「麥味登」及「炸雞大獅」在疫情下皆持續穩定成長，成為創業者詢問焦點，預約加盟於展前即反應熱烈。預期本土疫情趨緩後，加盟創業市場將重拾動能，增添公司營運成長動能。