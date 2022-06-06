大都會20路線公車，6日上午10時19分，行經重慶南路、衡陽路路口，58歲黃姓駕駛未注意行人穿越道上有一位79歲的張姓老翁正要過馬路，直接將張撞倒，經警消搶救後，行人暫恢復呼吸心跳，警方初判，黃姓公車司機肇事責任較大。

黃姓公車司機沿重慶南路一段北往南方向，行經衡陽路路口右轉往西，並未注意公車右前方有一位張姓老翁，公車直接撞擊，導致張卡在公車右前車底，當場沒有呼吸心跳，經急救暫時恢復心跳，現送醫院急救。

黃姓公車司機酒測值為0，初判行經行人穿越道未禮讓行人優先通行。