針對北約（NATO）可能進一步東擴走向亞太的趨勢，上海社科院上合組織研究中心主任潘光表示，受限於現行規定，包括日、韓在內等有領土糾紛的亞太國家，目前想加入北約仍有難度。但潘光呼籲，中國在面對事態發展，最好的策略即將北約組織與其成員國區別對待，同樣也應將歐盟成員國與歐盟組織區別對待，畢竟兩個組織的個別會員國，諸如德、法當前仍與中國保持良好密切關係。

潘光指出，北約確實是想把某些亞太國家也納入其中。但從目前來看，北約的規章制度中有一條使吸收亞太國家不太可能，即新加入的成員不能跟周邊國家存在領土糾紛。

潘光解釋，以最常被點名的日本和韓國為例，日韓兩國之間就存在領土糾紛，日本和中國有釣魚台列嶼爭端，韓國和朝鮮之間也存在問題，雙方甚至可能會爆發戰爭的。所以從這點上來看，日本、韓國是不可能加入北約的。

他還稱，美國在亞太還有三個盟國，菲律賓、新加坡、泰國，所謂的盟國是雙方有真正軍事條約的。泰國可能加入嗎？不可能的，泰國跟柬埔寨也有邊界爭端，新加坡更不可能，因為它一貫主張不要在中美之間選邊站，菲律賓新任總統小馬可仕，跟中國之間也有淵源，況且菲與中、越等國也有海上爭端。

潘光直言，北約內部的矛盾非常複雜。北約現在最實際的做法，就是不要再擴大了，越擴大越麻煩。一旦芬蘭和瑞典加入，會有很多後遺症。但退一步說，就中國而言，即便芬蘭和瑞典加入，也不必大驚小怪。其實，中方和很多北約國家關係不錯。

潘光強調，中國的作法應該堅持兩個「分開」，即把北約與北約成員分開，把歐盟與歐盟成員分開。對於北約這個組織本身，中國一直是強烈反對的，但是，北約成員國就有區別。其實匈牙利，羅馬尼亞等中東歐國家與北京關係都不錯，即便是正在申請加入的芬蘭和瑞典，兩國的企業在中國市場也有很大商機。

他也說，同樣的，對待歐盟，中國也應該有所區分。歐盟整體上跟中國關係一直很好，而歐盟成員國裡面有很多國家跟中國的雙邊關係甚至更密切，如德法義荷比盧等創始成員國。