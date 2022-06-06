由緯創(3231)成立、AppWorks協助營運的Wistron Accelerator緯創垂直加速器，自2021年4月正式啟動至今已邁入第二年，第三屆自即日起至7月18日開放AI、物聯網、雲端、資安、教育與醫療新創申請，並將從9月起開始加速。緯創加速器每年限額招募兩屆，第一、二屆共有12家新創獲選加入。

緯創資通董事長林憲銘指出：成立緯創加速器，最重視的是期待在科技與創新上，為產業與社會創造更深遠的正面影響，而不是短期的效益。由於透過創新或創業，持續成長為一個成熟的商業模式或事業，往往是一個長期且不斷優化調整的過程，因此，在目前規劃上，緯創加速器是一個3+3、為期6年的計畫，第一個三年，將廣泛在各個垂直領域的PoC上，與加入的新創展開合作，第二個三年，則將視前一階段的成果，與新創開展更深度的合作，或是繼續擴大緯創加速器的規模。

根據過往兩屆的實證經驗，緯創憑藉著在全球ICT產業的領導地位，以及上下游生態系的完整佈局，在PoC實驗場域、軟硬體整合開發兩個面向上，為加入緯創加速器的新創團隊，提供最實質的挹注與加速。例如，Wistron Accelerator的AuthMe、專攻身分認證及詐欺防範的AI解決方案，與緯創共同合作進行遠距醫療KYC身分認證的PoC，為受到疫情影響，不便親赴醫院就診的民眾，提供更為便利的數位解決方案；同樣是Wistron Accelerator的3drens，開發智慧物流車聯網平台與車隊管理軟體模組，則與緯創在軟硬體整合上合作，共同對印度市場的國際物流大廠提案。

錄取緯創加速器的新創團隊，將可獲得的協助包含：

1.來自緯創集團的副總、C-level層級等高階主管，提供產業面的專業建議。2.與緯創獨家合作PoC。3.由緯創提供新台幣20萬贊助費用。4.AWS Cloud Credits。5.依據各自需求，參與由AppWorks所打造的創業者社群，與其他創業者交流。AppWorks生態系共有457家活躍新創、1,448位創業者。

緯創集團邁向永續的關鍵作法之一，就是採取積極的前瞻性投資，引進策略技術夥伴，投資並攜手新創團隊。緯創近幾年的策略投資，已投入超過新台幣100億元、共有60家投資甚或長期經營的對象。