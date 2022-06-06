中國大陸電動車製造商與消費者聯手推動下，對環境影響間小的新能源汽車正在以前所未見的速度加快普及。據國際能源署（IEA）統計，2021年在中國銷售的純電動汽車（EV）和插電式混合動力車（PHV）合計與2020年相比增至近3倍，達到330萬輛。這項銷售數字讓中國再次超越歐洲，重返新能源汽車銷售國冠軍寶座。

《日經新聞》引述國際能源署的統計數字稱，2021年僅中國的新能源車銷售量就超過2020年的全球銷量總數（300萬輛）。而2021年的全球銷量則達到2020年的2.2倍，總數為660萬輛。

中國在2020年的新能源汽車銷量上被歐洲超越，但在2021年僅純電動汽車銷量就超過270萬輛，壓倒其他所有地區。純電動汽車和插電式混合動力車佔中國新車銷量的比率從2020年的5％提高至16％，在2021年12月單月的份額路甚至達到20％。

國際能源署分析稱，中國的純電動汽車和插電式混合動力車市場日趨成熟，2022年以後將進一步擴大。2022年底新能源汽車各項優惠措施將陸續取消，搶搭政策末班車的需求預計將引發購買新能源車熱潮。

雖然晶片短缺影響令2021年全球新車銷售陷入低迷，但新能源汽車銷量仍維持強勁，銷量累計達1650萬輛，約佔新車銷售的1成。

歐洲純電動汽車和插電式混合動力車的銷量比2020年增加65％，增至230萬輛。整體的純電動汽車和插電式混合動力車佔所有汽車銷售比率為17％，但在加強優惠措施和充電基礎設施的挪威達到86％，而在冰島達到72％。

從純電動汽車和插電式混合動力車的銷量來看，中國、歐洲和美國佔整體的3分之2以上。按銷售額計算則達到整體的95％。另一方面，日本的銷量僅為4萬5千輛，純電動汽車和插電式混合動力車銷售比率僅為1％。

國際能源署預測，在各國推進一直倡導的脫碳化政策的情況下，到2030年，純電動汽車和插電式混合動力車將佔新車銷量的35％，累計達到2億5000萬輛。

報導指出，隨著新能源車的增加，充電用電力到2030年需要達到相當於1900億美元的規模。國際能源署指出，如果按目前的建設速度，存在供電短缺的可能性。另一個不利因素是原材料的上漲，受俄羅斯進攻烏克蘭等的影響，用於車載電池的鋰的價格與2021年相比漲至7倍以上。在高純度鎳領域，俄羅斯佔到全球份額的20％。如果金屬價格在目前的水平高居不下，車載電池的單價將比2021年提高15％，將導致汽車價格上漲。