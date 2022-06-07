位於霧峰區新埔路的「小嵩無氧化學」1976年設立，號稱是台灣最大的脫氧劑、乾燥劑供應商。（馮惠宜攝）

位於台中市霧峰區生產脫氧劑、乾燥劑大廠「小嵩無氧化學」遭爆缺工召回快篩陽員工趕工引爆廠內群聚感染，台中市經發局證實至少有25名員工確診，衛生局長曾梓展回應，若隱匿通報屬實，依傳染病防治法可罰6到30萬。

「小嵩無氧化學」員工爆料在「快篩陽性等於確診」政策尚未上路前的5月17日，公司1名移工快篩陽，不但未送他去做PCR，5月19日因趕工更召回這名移工造成群聚感染，並指稱外籍移工居隔未一人一室，也造成全公司一半員工都確診。

對此，廠方表示，該名員工5月17日快篩陽，19日快篩陰，是自己要求上班，否認移工居隔未落實一人一室；至於有多少員工確診，廠方則表示「沒驗也不知道！」，因前一陣子快篩缺貨，無法為每一名員工做快篩，但若員工身體不舒服要請假，不會強迫他們來上班；對於未通報主管機關，坦言是「疏忽了！」

對此，衛生局表示，該案主責機關在經發局，衛生局長曾梓展表示，若隱匿通報屬實，依傳染病防治法可罰6到30萬。經發局則表示，接獲消息後立即至該公司了解，經查該公司與王豐防潮公司同址，至6月2日廠方人員提供快篩陽人數資料為本國員工20名，外籍員工5名。

經發局也說，因防疫政策持續滾動變化，疑公司與員工溝通落差導致糾紛，經發局已提供最新版企業持續營運指引給管理主管，要求公司應依內容指定企業防疫管理人員，監督落實員工健康監測，若公司有員工確診時，應採取自主應變措施，並依感染風險程度啟動相關處置，維護職場安全；公司管理部門主管也承諾會依衛福部頒定指引辦理並加強清消。

位於霧峰區新埔路的「小嵩無氧化學」1976年設立，號稱是台灣最大的脫氧劑、乾燥劑供應商，以「O-BUSTER」品牌行銷全世界，產品獲美國FDA認證。