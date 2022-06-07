台積電（2330）小金雞采鈺（6789）配合初次上市前公開承銷辦理現增2.1萬張股票，其中1.85萬股將辦理公開承銷，競拍底價及承銷價分別暫定254.39元與290元，與6日興櫃收盤均價446.79元皆存在五成以上價差，預期將吸引不少股民熱情參與。

采鈺預計10～14日進行IPO競價拍賣、20～22日公開申購，順利則將搶在第二季季底掛牌上市。采鈺的龍潭新廠目前已進入機臺測試與產品驗證階段，第四季就有機會見到第一批量產，產能全數開出後該廠年產約當220萬片8吋晶圓，屆時也將反映在營收表現。