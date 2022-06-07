林口警分局1名女警上月巡邏時，疑似因恍神不慎撞上停放在路邊車輛，不但造成警車翻覆、還一連撞壞停放在路邊的賓士、特斯拉及NISSAN轎車，女警昨(6日）與受害車主在林口區公所進行調解，賓士車主希望女警能以135萬購回，NISSAN車主則開價45萬，另外包括巡邏車修理費等，恐賠償超過200萬元。

警車翻覆後又波及路邊停放的賓士車，車主要求女警以135萬購回。（警方提供）

上月11日，林口警分局忠孝派出所某女警駕駛巡邏車執行勤務時，不慎擦撞停放在路邊停車格的NISSAN轎車，導致警車當場翻覆，同時波及到另外2部停放在停車格內的賓士及特斯拉，其中NISSAN轎車及賓士的車損情況較為嚴重，特斯拉則是輕微受損。

昨天上午，肇事的女警與賓士、NISSAN車主進行調解，三方對於後續的處理方式初步達成共識，因車主認為車輛毀損嚴重，若以維修的方式處理，車價也會受到影響，所以決定由警員將車輛購回，不過在購回價格方面，三方還需要進一步討論。

目前賓士車開價135萬購回、NISSAN開45萬購回，但價格尚有差距，還需時間評估與詢價，雙方已有初步方向，因此將於本週五在林口區公所四樓調解會，做第二次調解，若購回遭撞的2台轎車加巡邏車的修理費，估算女警賠償金恐超過200萬。

不過在案件發生後近一個月，NISSAN轎車車主的女兒日前在社群網站Dcard發文，批評警方事後態度擺爛、協力車廠人員冒充警察、警車保險額度僅50萬，等內容，因起網路熱議。

對於NISSAN車主女兒指控警方協力車場人員冒充警察一事，協力車廠的許姓人員也回應，他否認相關指控，他表示，當天從頭到尾都是跟車主及其丈夫洽談，車主女兒都不在場，而且他有明確表示自己是警方的協力車廠，從來沒說過自己是警察，應該是車主在向女兒傳達時的產生的誤解。