在港股上市的大陸車廠比亞迪表示，將為電動車廠特斯拉提供電池產品，其港股股價8日大漲，截至11點整，上揚3.61％、報304.4港元。

綜合陸媒報導，比亞迪集團執行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波7日受訪時表示，比亞迪會為特斯拉提供電池，又指「我們現在跟穆斯克（Elon Musk）也是好朋友」。

廉玉波指，基於和特斯拉的友好關係，比亞迪會馬上準備為特斯拉提供電池。他提到特斯拉首先推出的Model X、Model S定位高端，讓年輕人覺得此車時尚、創新、有科技感，而國內的造車新勢力也是學習特斯拉的，也是比亞迪的學習榜樣。

另一方面，比亞迪的勁敵、在創業板上市的寧德時代則受到上述消息衝擊，8日股價一路暴跌，截至11點，重挫6.1％、報人民幣431元。寧德時代作為特斯拉長期的電池供應商，有關上述消息若屬實，勢必對寧德時代的業績造成巨大影響。