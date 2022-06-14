美股隔夜再度大跌，標普並進入熊市定義。港股低開284點，今日最多跌349點。而午後美指期回升，港股開始收復失土。

周二香港恆生指數持平為小漲0.41點或0.0%，為21067.99點。國企股(H股)小跌6.91點或0.09%，為7333.61點。

科技指數午後收窄跌勢，收在接近持平，小跌0.06%。科技大咖走勢分化，阿里巴巴跌2.5%，美團則大漲3.3%。

汽車股下跌1.1%。吉利汽車跌1.48%，蔚來也下跌5.2%。上海疫情升溫，並暫停餐廳內用，部分服飾店家也抗議政府的封控，引發對供應鏈中斷的擔憂。

比亞迪跌1.43%；中信看高比亞迪估值，另一方面拉黑比亞迪，將擔保折算率下調為0；主要為比亞迪股價太高，再作為擔保品有風險。

新東方在線持續上漲，收漲23%，為10.74港元。轉型到線上直播購物的新東方在線，從6月9日至11日，粉絲人數大增，交易額也持續成長。