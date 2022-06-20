近日因直播帶貨引爆話題的大陸教育機構新東方在線已成為多家機構收割獲利的「生財工具」。隨著上周新東方在線港股股價暴漲最高五倍，包括投行摩根士丹利、騰訊等都出現清倉式減持，趁機獲利了結。

華爾街見聞報導，根據最新公告，騰訊控股在6月15～16日出售了新東方在線7,460萬股，減持後持股比例從9.04％降至1.58％。至於大摩也是在6月15日和16日分別瘋狂賣出近7,200萬股，其持股降至只剩108萬股，基本上是清倉式減持。

新東方在線自上周起遭爆炒，股價一度上演五天飆漲五倍的傳奇。而隨著股價爆拉，各方資金開始獲利了結並轉為看空，除了大摩、騰訊清倉式減持，各大券商下調目標價，還有股民直接買空新東方在線股票。截至20日收盤，新東方線上大跌32％，報16.98港元，市值降至170億港元，自高點市值蒸發160億港元。

甚至招商證券19日晚間將新東方線上評級下調至中性，目標價26.7港元。值得注意的是，雖然招商證券下調評級，但目標價仍然高於20日的收盤價16.98港元。

東方財富網報導，根據最新交易資料，新東方在線在外流通股大約3億股，其中大陸資本通過港股通持股高達2.76億股，也就是說，新東方在線已經近乎成為陸資投資的遊戲，股價的暴漲暴跌在所難免。