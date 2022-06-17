美股周四大幅收挫，道瓊跌破3萬點。港股周五低開，隨後立即拉高，盤中最多漲300點，主要指數皆上揚。內地的滬深股市也是低開，隨後連同港股一起反彈高升。

周五香港恆生指數收漲239.69點或1.15%，為21085.12點。國企股(H股)跌110.57點或1.52%，為7369.98點。

京東漲6.1%，報261港元；該公司傳出將分拆京喜事業群，消息帶動股價上升。京東健康也升5%。

儘管那指隔夜跌4.1%，恆指科技指數仍升2.33%。阿里巴巴升2.1%；美團升5.2%；新東方在線第二大股東騰訊小漲0.5%。

近期波動大的汽車股升2.7%。小鵬升5.5%，理想升7.7%。

連日大漲的新東方在線轉跌，收跌12.6%，報25.0港元。該線上教育公司轉型僅數日，獲得極大成功，直播粉絲人數破千萬，東方甄選成為抖音之下最熱門直播間。天風證券並認為該公司在電商領域仍有很大發展空間。在A股、美股的教育股也跟著大漲。

教育股拉升，光正教育升58%，成實外教育升12%。新東方雙語直播帶貨的成功，為其它教育公司的轉型提供清晰方向。