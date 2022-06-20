長榮集團經營權之爭未歇，距離明年長榮航董事改選還有一年時間，但弟弟派已經有所動作，近期透過長榮國際豪砸近10億買進3萬張長榮航股票，積極為明年布局，先前長榮鋼改選由哥哥派拿下4席董事，弟弟派取得3席未能取得優勢。

根據公告顯示，長榮國際先在6月14日及15日，砸4.34億買進長榮航13,427張股票，隨後又在6月16日及17日再砸5.12億買進16,500張。目前共累計持有57萬9189張，持股比例為10.95%。

長榮四兄弟的經營權之爭在今年越演越烈，先是大房老二張國明、老三張國政聯手二房獨子張國煒的弟弟派，從大哥張國華手上搶下控股公司長榮國際後，透過優勢，立榮航空也跟著變天，董事長改由張國煒接任。

隨後，長榮鋼董事改選，哥哥派拿下3席董事、1席獨董，弟弟派獲得1席董事、2席獨董共3席，哥哥派順利保住經營權，接下來雙方也將重點放在明年長榮航的董事改選。