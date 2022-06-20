美股期指普遍上揚，歐股50指期則走跌。而由於美國總統拜登考慮可能削減中國關稅，周一深滬300指數上漲0.5%。
周一港恆生指數低開0.6%，收漲88.91點或0.42%，為21163.91點。國企股(H股)漲31.92點或0.43%，為7399.60點。
汽車股回升，漲5.3%，為表現最好的板塊。小鵬汽車升13%，蔚來汽車升10.4%，理想汽車升4.8%。
內房股和內地物業管理股皆上揚；碧桂園服務升15%，報32港元，融創服務升12%，正榮地產升14.8%，新城發展升13.8%。
網易跌6.68%，報141港元；網易表示，受期待的線上遊戲《暗黑破壞神》將推遲在中國的上線，股價應聲下跌。
新東方在線大跌32%，報16.98港元。摩根史坦利在上周三和周四逢高大賣7200萬股，目前僅剩108萬股。招商證券周日也將新東方在線評級下調為中性，目標價26.7港元。
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