三陽工業(2206)積極佈局碳權與綠能市場，繼入主上市公司農林(2913)卡位碳權後，近期再投資鋁電池能源事業，宣布注資30億元於全球首家鋁電池商轉公司亞福儲能。今年下半年亞福將於南科高雄園區設置3公頃量產基地，預計2025年二代廠完備後，成為全球首家鋁電池量產公司。

亞福鋁電池因具備快充快放、高耐候性、絕對安全、環境友善及長壽等五大核心優勢，故可以替代超級電容、鉛酸電池等，非常適合用於儲能(如UPS不斷電系統)、交通載具等市場。尤其近期台灣因缺電議題導致儲能商機快速崛起，未來亞福鋁電池加入儲能市場後，可望裝設於再生能源(風電及光電)案場或參與台電輔助服務市場，協助國家電網系統穩定，避免企業及人民因停電面臨鉅額經濟損失。

至於在電動交通載具運用上，因鋁電池只需15分鐘即可充飽電，周轉率提高下，未來車廠將不再需要耗費巨資設置大量換電站或購入備用電池。且相較鋰電池主要採用鋰、鈷等貴金屬而面臨供不應求、斷料以及價格大幅攀升等困境，鋁是地球第三大元素，豐富含量、缺料風險低且價格穩定，更無鋰電池自礦產開發、製造、運輸、使用及回收等流程中所面臨的高碳排問題。另因鋁電池中電解液不含有機溶劑，可徹底杜絕電池因熱失控引發燃燒或爆炸的安全疑慮，可謂真正安全且環保的新電池技術。

對此，三陽董事長吳清源也表示：與其不斷的補貼電動車，台灣更應該將資源投入發展自有的電池技術，掌握電動車核心關鍵，才能真正讓台灣的電動車產業走向國際舞台。未來鋁電池量產後除投入台灣市場外，也將全力衝剌外銷，搶占逾千億美元的國際電池市場。

為獲取電池的關鍵技術，三陽2019年投資亞福儲能，於南科路竹園區設立鋁電池先導工廠。2022年起將再投入30億元，設置鋁電池二代廠，預計2025年進入商轉量產。目前，亞福已完成13案以上鋁電池發明專利申請，並於2020年榮獲國家創新獎與綠色化學應用及創新獎，2021年再獲新創事業獎取得再生能源售電業資格，並領先全球向UL(Underwriter Laboratories Inc.為全球最大安全試驗認證機構)提出鋁電池安規認證申請，預計今年可獲認證。

亞福儲能除了發展安全、快充的鋁電池產品，也積極投入國內、外綠電與碳權市場服務，並完成多筆國際自願性碳權交易，布局國際戰略資源。未來，亞福將持續透過提供企業全方位能源解方、協助碳減量與碳抵銷需求，幫助企業提升永續競爭力、朝永續經營的願景邁進。