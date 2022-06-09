澎湃新聞報導，特斯拉中國產能利用率恢復至100％。據乘聯會9日消息，特斯拉中國5月共生產3.35萬輛，環比增212％；特斯拉中國5月批發銷量為3.22萬輛，其中出口量為2.23萬輛。相比之下，今年4月份，受疫情及供應鏈等因素影響，特斯拉中國的批發銷量僅為1512輛。

今年1-5月，特斯拉中國累計交付量為21.59萬輛，同比增長超過50％，已超過去年全年交付量的一半。

去年特斯拉全球銷量93.6萬輛，中國批發銷量41.3萬輛，貢獻一半產能。中國市場的售銷量也達到了25萬輛。

據特斯拉方面，其上海超級工廠在4月完成復工，工廠採用「雙班制」進行封閉式生產，目前已經累計生產整車超4萬輛，產能利用率恢復至100％。

此外，特斯拉也在積極帶動和幫助產業鏈上下游企業高效復工，促進整個新能源汽車產業鏈從生產到物流，從銷售到交付都盡快「滿血復活」。

在銷售方面，疫情期間，特斯拉及時優化了服務流程，將看車、試駕、下單、售後等環節「複製」到線上，打通全程「零接觸」服務鏈。特斯拉在多地已經上線自助取車，將原本需要2小時的交付流程縮短為最快20分鐘，在部分區域還提供「送車到家」服務。