大陸國務院新聞辦今天（6月15日）舉行5月份國民經濟運行情況新聞發佈會，有媒體提問：近期中國大陸的失業率有走高趨勢，其中青年失業率達到18％。5月、6月正值大學高校畢業季，千萬年輕人湧向就業市場，他們的就業情況在就業數據中有沒有反映？如何評價5月的就業情況？

對此，大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，這次受疫情衝擊，4月的就業失業率有所上升。從5月份的情況來看，全國疫情形勢整體好轉，生產生活秩序逐步恢復，企業復工復產推進，就業形勢總體是改善的，失業率也逐漸小幅下降。

付凌暉表示，5月份，全國城鎮調查失業率是5.9％，比上月回落0.2個百分點。其中，25-59歲就業主體人群失業率是5.1％，也比上月回落0.2個百分點。表明就業的基本盤總體在改善。同時，外來農業戶籍人員調查失業率為6.2％，比上月回落0.4個百分點，這部分人員主體是農民工，農民工主要從事製造業、建築業和批發零售業等勞動密集型的產業，同時以私營個體戶和靈活就業居多，就業穩定性相對較差。5月份農民工群體的就業改善，也反映出經濟運行出現改善，穩就業的政策措施顯效。

付凌暉表示，疫情的衝擊對就業的不利影響還沒有完全消除，從總的失業率來看，還處於較高水平，5月份全國城鎮調查失業率是5.9％。同時，年輕人的失業率偏高，對此也需要高度重視。主要的原因是，在疫情影響下，企業生產經營困難，吸納就業能力有所下降，同時年輕人求職更傾向於穩定性強的崗位，加劇了供需矛盾。5月份，16-24歲年輕人的失業率是18.4％，比上月上升了0.2個百分點。今年我國大學畢業生達到1076萬人，隨著畢業季的到來，大學畢業生集中進入勞動力市場，可能會進一步加重就業壓力。

付凌暉表示，面對這些複雜的局面，下一步還是要落實好穩定經濟大盤的各項措施，促進經濟的穩定恢復，增強就業的吸納能力。同時，要加強援企穩崗，緩解企業的暫時性困難，渡過難關，穩定就業崗位。還要做好職業技能培訓，促進勞動力市場供求有序銜接。同時，還要積極推動產業升級發展，創造高質量就業崗位，為大學生就業創造更加有利的條件。