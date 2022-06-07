夏日炎炎，日月潭涵碧樓自6月起至8月底推出茶韻之旅，以日月潭紅茶、鹿谷鄉凍頂茶及阿里山高山茶，設計茶餐饗宴，並且延伸至SPA與精品手作，打造茶韻極致六感體驗。
茶韻之旅一泊二食，由東方餐廳主廚Vittel Tseng，以3款茶搭配西式創意料理，透過味蕾遊歷茶山。阿里山高山茶茶湯蜜綠香氣雅致，搭配清爽開胃沙拉，選用紅魽魚搭配埔里酒粕醃漬提味，呈現出如清晨山間涼爽感受。
鹿谷凍頂烏龍茶適合搭配熱前菜與主菜，解膩更能增添韻味。熱前菜以鱈場蟹淋上蛋奶醬後，撒上香水檸檬與蝦夷蔥凸顯味蕾層次；主菜茶燻牛肉杏鮑菇，美國安格斯菲力牛微煎至五分熟，運用分子料理手法以凍頂烏龍薰香，軟嫩口感與甜美豐韻滋味，佐凍頂烏龍茶就完美平衡。
日月潭紅玉紅茶有焦糖風味及薄荷香氣，是搭配餐後甜點的絕佳茶款，主廚特製的酥口阿薩姆薄餅搭配帶有檸檬滋味的起士，讓甜點入口不甜膩，更呼應薄荷尾韻，為套餐畫上完美句點。
涵碧樓夏日限定的茶韻SPA，長達90分鐘的課程，先以紅茶去除角質，釋放煩熱溽暑，隨芳療師的雙手韻律沉澱心境。而茶韻情境式體驗則由茶師在鏡面水池一隅，自觀茶、賞茶、品茶的步驟帶領賓客進入茶韻世界，細細品味。
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