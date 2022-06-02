今天6月2日是馬偕博士逝世紀念日，今年又適逢馬偕來台150周年，因此新北市立圖書館淡水分館與在地單位旅學堂工作室攜手推出「閱讀馬偕」系列活動，從昨（1）日開始，舉辦為期4周的「閱讀馬偕旅學淡水書展」，帶領民眾沿著馬偕博士的足跡，展開一場人文之旅。

新北市立圖書館淡水分館主任林思穎表示，馬偕博士在北台灣開墾史上佔有相當重要的地位，為了讓民眾更認識這名偉大的人文拓荒者，將在6月12日推出雲端說故事，邀請《淡水河邊的神奇馬偕》一書作者粘忘凡（蕃薯姐姐）結合繪本故事講述馬偕博士初到台灣時學習台語的故事與留下的足跡及對台灣的影響和貢獻。

另外，在6月17日也將透過雲端創藝講座，由「台灣星奇兒創藝協會」陳穎君老師線上分享「馬偕月星宇展」，以馬偕之路深度旅遊體驗談談人文故事對藝術創作的重要性，大腦理論結合藝術創作，也讓大家對身心障礙朋友的藝術啟發加法教育有所了解，帶領民眾從不同的角度認識馬偕博士。

旅學堂工作室負責人李琪表示，1872年馬偕博士登陸淡水宣教，自此開啟北台灣的宣教、醫療、教育之路，沒有飛行的年代，馬偕博士從水平面宣教行旅「看見台灣」，過程一步一腳印，這一落腳就是近30年，跋山涉水漸漸熱愛上這裡的土地、人與事物，更娶了當地人張聰明為妻，此次藉由「閱讀馬偕」系列活動紀念馬偕博士對台灣的貢獻。

在6月18、25日2天，還有「當馬偕遇見聰明」戶外走讀活動，由旅學堂吳峻毅老師與「淡水女路」第一屆女性導覽員陳怡瑾共同帶路，搭配真人行動劇，引領民眾隨著馬偕夫妻的腳步發現更多淡水的故事。

最後，在真理街周圍的淡水女學堂有豐富的人文歷史與景觀，透過新北市政府挖掘當地女性故事，彰顯女性在淡水的特色與歷史價值，用在地女性的角度述說自己女性的故事，聽見「淡水女聲」也是閱讀馬偕的另一個特色。