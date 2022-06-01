頭份市立圖書館推集點換贈品活動，鼓勵大家多到公共圖書館借閱。（謝明俊攝）

頭份市立圖書館推集點換贈品活動，鼓勵大家多到公共圖書館借閱。（謝明俊攝）

頭份市立圖書館是全苗栗縣借閱總數最多的公立圖書館，為了鼓勵市民踴躍借閱圖書，館方推出「端午！粽粽有賞!」閱讀集點活動，凡是市民眾在活動期限內在縣內任一公共圖書館集滿借閱點數，都可以到頭份市立圖書館兌換手作香包等精美禮品，即日起開跑囉﹗歡迎民眾互相轉知，踴躍參與。

頭份市立圖書館啟用39年，是苗栗縣內老舊公共圖書館之一，近年來，因頭份市人口持續增長、藏書量大增、館方舉辦延伸閱讀活動增加等原因，使得舊圖書館空間不足的問題，一直被市民詬病，市公所為此規畫興建新的圖書館，卻遭市代會部分代表反對，已引起市民極度關切。

頭份市立圖書館雖在硬體條件不足的情況下，館方人員仍積極推動市民閱讀、借閱風氣，目前已成為全縣借閱數量最高的公立圖書館。端午節屆近，圖書館為加強鼓勵民眾閱讀及參與圖書館活動，特別舉辦「端午！粽粽有賞」閱讀集點活動，民眾只要在活動期間，至全縣各公共圖書館借閱1本書籍，即可在閱讀集點手冊蓋1點。凡於活動期間集滿兌換點數，或是原閱讀集點存摺點數亦可兌換精美小禮品，凡集滿30點可換限量端午手作香包組，40點可換限量端午手作面紙套組，每卡限換1組，數量有限，送完為止！

頭份市長羅雪珠表示，為鼓勵民眾閱讀及增進閱讀風氣，頭份市近年來已針對各年齡層民眾閱覽需求，做分齡分眾的系列活動課程規劃，讓活動更符合各族群的需求，歡迎市民多多走進圖書館，一起來圖書館看好書!換好禮!。