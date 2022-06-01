頭份市長羅雪珠（右2）與市代會副主席白珠珍（右）為頭份市自強文教大樓興建案交火。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所指出戶政事務所改建案根本還未提案。（謝明俊攝）

頭份市公所指出頭份游泳池改建案根本還未提案。（謝明俊攝）

頭份市自強文教大樓興建案，支持興建的市代表及里長出席說明會。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所近日為興建新的市立圖書館一案，與市代會副主席白珠珍隔空激烈交火，白珠珍在臉書上貼文指控「3年半來給公所經費5億2400萬，沒有完成任何案」市公所反擊白珠珍捏造空白數據來誣指公所團隊不做事，市長羅雪珠點出，其中2案公所根本還沒提案，何來給錢？另外3案全部只通過1029萬元，何來5億經費？白珠珍明顯就是在欺騙市民。

頭份市公所規畫興建自強文教大樓，將利用現有自強里活動中心、市立圖書館閱讀室等用地，拆除改建成新的文教大樓，提供給市立圖書館、自強里活動中及長青學苑等單位使用，總經費約需3億元，市公所為此編列2千萬元前期規畫費，以墊付案方式提案送請市代表會審核，結果遭市代會副主席白珠珍及部分代表反對，但有4名代表同意，最終市代會以緩議暫時擱置。

頭份市長羅雪珠為爭取市民認同，在臉書上公布此事，引發白珍珠不滿指控市公所不做事。白珠珍在臉書上貼文指稱「109─111年5月27日，代表會通過規及建護經5億2千萬，給了3年半沒有完成何案。」此文一出，市公所立即蒐集相關資料數據，反擊白珠珍捏造假數據對市公所做不實指控。

頭份市公所指出，副主席白珠珍所指的5億2400萬的來源項目，包括了中山市場改建、中興文化蟠桃新建活動中心、頭份游泳池改建、濱江街改建、戶政大樓改建等案，但問題是，其中頭份游泳池改建及戶政大樓改建等2案，到目前市公所都未提案，白珠珍卻聲稱2項目已經給錢，這個預算，不知是白珠珍夢見的？還是憑空想像？

頭份市長羅雪珠指出，其它3個案子至今市代表會只通過先期規畫費用，總共才1029萬元，何來的5億2400萬元？副主席白珠珍是否為了抹滅市公所全體同仁辛勤工作付出，而捏造這些不實數據指控？

羅雪珠說，自她上任3年半以來，市代會抵制市公所所提建設案，擱置刪除預算經費不知有多少，她考慮到所會和諧，一再隱忍，部份市代卻一再無理抵制，事後還抹黑她與公所團隊不做事，為了爭取市民全體福祉，她決定不再沈默，要將這些不公不義全部公開，請市民來公評。

市代譚金榮也發聲支持市公所，「說良心話，市長要做的很多市政建設規畫，幾乎被某人一直阻礙，要規畫費用都被刪除一半費用，根本沒有辦法去推動。」而份市代表目前共有15名代表，除了4名代表支持市公所提案，2名代表反對，其它代表都是保持沈默，市代會奇特的氣氛也格外引人好奇。

白珠珍對此回應，她所提5億2400萬元的數據都是經由市代會審核通過的，沒有不實捏造。她並非反對興建自強文教大樓，而是希望作更長遠的規畫使用，前任市長所留下來的市庫盈餘，不要一任就花完，希望能對地點、設計及總經費作更好的規畫。