民航局副局長方志文說明航空票價調漲情況。（陳玉珍立委辦公室提供）

國際燃油價格大幅攀升，連續3個月均價再達國內線運價調漲門檻，國內航空業者公告將自6月30日起調高票價。金門立委陳玉珍再次出面爭取下，離島居民票價確定凍漲維持不變，票價差額將由民航局補助解決。

陳玉珍指出，今年3月底因應燃油價格調漲，國內機票已調整過一次，當時民航局長林國顯主動拜會，承諾照顧離島居民搭機往返需求，民航局將給予票價差額補助，維持離島居民票價負擔不變。此次2個月不到，又再度面臨機票調漲壓力，在她又一次協調爭取下，離島居民票價最終再維持不變。

民航局副局長方志文赴陳玉珍辦公室說明，依據中油本月1日公告之航空燃油價格，今年4至6月中油公告之國內航空燃油平均價格（每公升29.38元），已高於國內航線運價調漲之門檻（每公升27.25元），各航空公司依交通部所核定運價上、下限調漲全額票價，並將自6月30日起生效。

金門各航線平均漲幅約5.4％，平均調漲新臺幣122元，但民航局承諾基於照顧離島居民，將採行離島立委的建議，持續給予離島票價補貼，維持去年7月30日以來的離島居民機票價格，以減輕離島居民的負擔。