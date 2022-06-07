主計總處7日公布5月物價調查結果指出，隨著外食費、蔬菜價格續漲，5月消費者物價（CPI）年增率3.39％，創近十年新高，連續第三個月逾3％，通膨壓力持續升高。

主計總處公布調查結果指出，5月CPI較上月上漲0.24％，季調後的漲幅0.32％，物價續呈上揚，若與上年同月比較，5月CPI年增率（通膨率）也升至3.39％，也比上月微升0.01個百分點。

綜合統計處專委曹志弘表示，過去三個月（3～5月）通膨率依序為3.27％、3.38％、3.39％，為連續三個月超過3％，研判6月也會超過3％，但會比5月低一點。

曹志弘表示，先前研判5月隨著蔬菜漲幅（年增率）趨緩，通膨率會低於4月，但由於5月天候不佳，蔬菜價格漲幅仍高，加以外食費、油料費、蛋、肉類的漲幅紛創新高，因此通膨率續升至3.39％。

主計總處指出，5月外食費年增率5.8％創163個月新高，肉類年增率7.88％創87個月新高，蛋類年增率27.98％創41個月最高。